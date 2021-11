Com a natureza, as crianças não só aprendem sobre os princípios que regem a vida na Terra – os seus ciclos, estações, fluxos e processos evolutivos - como também aprendem sobre si mesmas, o outro, o meio e as diferentes relações que tem com o meio envolvente.

Contudo, facto é que, depois de um período atípico de isolamento, tornou-se (ainda mais) desafiante conseguir convencer os mais novos, a desligarem-se dos ecrãs e a estarem online no mundo real.

Para ajudar os pais nesta missão, a ambarscience criou brinquedos que irão resgatar o desejo dos mais novos de estar em plena conexão com a natureza, mesmo quando a rotina agitada não facilita a disponibilidade para ir até ao parque ou jardim mais próximo.

Relvinhas e Grow Your Garden, são os brinquedos que a marca 100% portuguesa acaba de lançar, que visam desenvolver a consciência ambiental e ecológica, em crianças a partir dos 3 anos.

Relvinhas créditos: ambarscience

Ao regar o Relvinhas, a relva começa a crescer e crescer na sua cabeça… até ser hora de ir ao cabeleireiro! Com este brinquedo, a diversão passa fazer penteados divertidos ao boneco que, se continuar a ser regado, continua a crescer, permitindo que a atividade se repita vezes sem fim.

Grow Your Garden créditos: ambarscience

Já a coleção Grow Your Garden da ambarscience, estimula as crianças a criarem o seu próprio jardim. Além de fomentarem a preocupação pela mãe Natureza, os cubos de madeira que compõem estes brinquedos, são 100% biodegradáveis e, por isso, são o presente ecológico perfeito.

Dentro do cubo podem ser encontrados: um alvéolo, substrato e uma semente que, por sua vez, dará origem a uma planta. Nesta gama da ambarscience, existem brinquedos para todos os gostos, cheiros e sabores: Feijão, Girassol, Tomate e Manjericão