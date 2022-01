Janeiro é o mês de grandes recomeços, para muitos o início de um novo capítulo.

Este ano com a situação pandémica vivida as aulas tiveram início mais tarde, mas nem por isso, é motivo para não pensar neste novo ano, na chegada de novos amigos, histórias, aventuras, mas também, estilos e tendências.

Antes do despertador tocar mais cedo, há a excitante programação dos dias anteriores e quem não se lembra da felicidade de escolher os acessórios, mochilas e o outfit certo para “brilhar” no primeiro dia de aulas a seguir a uma pausa?

Por tudo isso, a JD reúne algumas peças que podem ajudar a obter o melhor estilo na volta às aulas tanto para elas, como para eles, para que este ano seja um sucesso.

Ter estilo é fácil e este ano vais ser a rainha da escola com este casaco da The North Face, perfeito para um look de inverno confortável, que podes combinar facilmente com um outfit mais feminino ou desportivo.

créditos: JD Sports

E porque os primeiros dias de aulas são sempre marcantes, nada como apostares numas sapatilhas que vão ser as protagonistas do teu look e dia, as adidas Originals Forum Low, com a parte superior em couro e têxtil são sem dúvida um must-have para 2022.

adidas Originals Forum Low créditos: JD Sports

Para muitos, o regresso começa pelo que se leva na mochila. Este acaba por ser um dos acessório mais importantes por isso sugerimos a mochila da The North Face ideal para a tua primeira aventura urbana.

créditos: JD Sports

E porque para uma nova aventura é importante apostar no melhor calçado, nada como as sapatilhas da Nike Air Max Genome, perfeitas para dar um toque retro a qualquer look e para uma entrada em grande estilo em 2022. Sem dúvida, as sapatilhas ideais para um primeiro dia a todo o vapor.