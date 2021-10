O suporte perfeito para organizar os teus anéis e garantir que não os deixes espalhados pela casa.

Vais precisar de:

-Cartolina colorida

-Tesoura

-Compasso Escolar

-Régua

-Lápis

Passo a passo:

1. Traça um círculo com a ajuda de um compasso. (Quanto maior o círculo, maior e mais largo fica o cone)

cartolina de cor ambar créditos: ambar

2. Decora o círculo a teu gosto.

3. Traça duas linhas a partir do centro do círculo para formar uma fatia e recorta-a. Para um cone com uma base menor, corte uma fatia maior.

Cartolina de cor ambar créditos: ambar

4. Para formar o cone, leva a extremidade cortada do disco até à outra. Segura as duas juntas e vê se a aresta inferior dos dois lados se sobrepõe perfeitamente.

Assim, o disco deverá ficar com o formato do cone desejado e cola-o com fita-cola.

5. Por fim, desenha um círculo para fazer o fundo do cone e cola.

E já está, agora basta colocares os teus anéis!

créditos: ambar

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.