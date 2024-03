Um sono de qualidade é crucial para o desenvolvimento das crianças, pois desempenha um papel fundamental na promoção do seu crescimento físico e cognitivo. Durante as primeiras horas de sono, a informação recolhida ao longo do dia é processada e armazenada na memória, enquanto que a fase REM (“Rapid Eyes Movement”), que acontece na parte final do sono, ajuda a energizar o cérebro e o corpo, facilitando o sonho e os processos fisiológicos vitais. Quando as crianças têm um sono inadequado, este ciclo essencial é perturbado, podendo atrasar a aquisição de competências fundamentais, como o desenvolvimento da linguagem e a coordenação motora.

Ainda que nem tudo posso depender do ambiente ao redor, ter a atmosfera certa à hora de deitar pode ajudar os mais novos novos a conseguirem dormir melhor.

Neste sentido, aproveitamos as dicas da VELUX, preparadas em conjunto com Olga Sesé, coach do sono infantil, que lhe ajudarão a otimizar os quartos das crianças para que estas melhorem a higiene do seu sono.

1. Deixe entrar mais luz natural para aumentar os níveis de cortisol

A partir dos quatro meses de idade, os bebés iniciam o processo de maturação do sono e desenvolvem o ritmo circadiano. Nesta nova fase da vida, e para que consigam aprender a dormir, é essencial que estejam em contacto com o máximo de luz natural ao longo do dia, tanto no interior como no exterior. Ter muitas janelas nas divisões ajuda as crianças a receberem a quantidade necessária de luz natural, especialmente nos dias em que, devido à meteorologia, não é conveniente estar no exterior. Esta exposição vai ajudá-las a gerar cortisol, a hormona chave para as manter acordadas durante o dia e regular o seu ritmo circadiano de 24 horas.

2. Controle a temperatura e a ventilação do quarto para garantir o máximo conforto no interior

A temperatura dos quartos das crianças é outro fator a ter em conta quando se trata da higiene do sono. Deve situar-se entre os 21° e os 22° graus no inverno, e entre os 24° e os 26° graus no verão. Além disso, o quarto deve ser ventilado uma hora antes da hora de deitar.

Dado que a VELUX é uma marca especializada em janelas de telhado, recorda que existem no mercado janelas inteligentes que nos permitem calcular a humidade interior e a temperatura exterior de forma a definir a temperatura interior ideal do quarto.

Assim, as janelas inteligentes podem ajudar os pais a colocar em prática esta dica, no entanto, não se esqueça que tanto cortinas como estores ajudam a aumentar o isolamento contra o clima exterior.

3. Aumente a qualidade do sono através de quartos mais escuros

As cortinas são fundamentais quando se trata de influenciar a qualidade do sono das crianças, nomeadamente, por ser recomendado que as crianças até aos sete anos de idade tenham 10 a 12 horas de sono noturno. No escuro, o corpo humano segrega melatonina, a hormona responsável pelo sono, pelo que, a escuridão, faz com que as crianças sintam que está na hora de ir dormir. Além disso, durante a noite, caso a criança acorde, o facto de o quarto estar completamente às escuras, irá ajudá-la a compreender que deve continuar a dormir.

4. Reduza o ruído exterior para ajudar a manter o ambiente de descanso das crianças

É também fundamental ter o quarto bem isolado de forma a reduzir o ruído exterior. Contudo, em situações em que se torna difícil isolar os sons exteriores, é aconselhável utilizar o “white noise”, conhecido como um som semelhante ao do útero da mãe, uma vez que ajudará as crianças a dormirem melhor.

5. Evite o contacto com a luz azul antes de dormir

Evite que o seu filho esteja em contacto com a luz azul emitida por aparelhos elétricos, como os telemóveis, os tablets ou os computadores, antes de dormir, pois esta faz com que o cérebro se mantenha ativo. É altamente recomendável não ter este tipo de aparelhos no quarto das crianças, porque afetam de facto a sua qualidade de sono enquanto estiverem ligados à corrente.

Para que os seus filhos tenham uma boa noite de sono, é essencial que passem o dia em espaços com o máximo de luz natural possível. No entanto, à noite, precisam de escuridão e silêncio absoluto.