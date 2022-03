O toque. O ato de transmitir amor a quem nos importa. Não compreendemos, por vezes, a força deste ato tão simples e quotidiano. O toque a partir da massagem é uma excelente forma de estimular um bebé, mas sobretudo, de fortalecer a relação emocional entre Pai e Filho.

Para comemorar o Dia do Pai, esta data especial para todos os pais e filhos que encontram neste dia a oportunidade de celebrar o seu vínculo emocional, a Mustela apresenta-lhe um produto chave para utilizar na massagem e no momento Pai e Filho.

Como a massagem, não é apenas uma forma de estimular as crianças, mas também de criar uma relação mais forte entre as pessoas, o Bálsamo de Massagem Certificado BIO Mustela, é uma excelente forma de reforçar este vínculo emocional.

Além de hidratar a pele do bebé de forma duradoura, a sua textura ultra macia em óleo, é ideal para massajar e partilhar um momento de ternura e bem-estar. Com uma fórmula 100% natural com óleo orgânico de abacate e a sua nova fragrância de origem natural, irão proporcionar-lhe uma experiência extrassensorial única.

Além disso, é um produto 2 em 1. Em contato com a água, o Bálsamo de Massagem transforma-se num leite de limpeza, podendo ser utilizado com um gel de banho.

Mas além da massagem, a Mustela pode também ajudá-lo a si e ao seu bebé a aproveitarem todos os momentos para criar uma relação ainda mais forte, através de momentos Pai e filho.

O Bálsamo Universal com Certificado BIO da Mustela, é ideal para nutrir, reparar e proteger as zonas mais secas da pele como o rosto, os lábios, as mãos, os pés de toda a família, pois também pode ser utilizado, por exemplo, no pós-barbear.

créditos: Mustela

Mustela Bálsamo de Massagem

Aplicar uma pequena quantidade de Bálsamo de Massagem na pele, não irritada do bebé e massajar. Massajar antes do banho na pele seca, no banho e em contato com a água, o produto transforma-se em leite de limpeza.

Mustela Bálsamo Universal

Aplique este Bálsamo Universal nas zonas mais secas, como o rosto, lábios, pescoço, braços, mãos, cotovelos, joelhos, etc. No rosto, proceder tal como o seu hidratante habitual.

Nas outras áreas utilizar uma pequena quantidade do produto nas áreas secas que necessitem. Reaplique sempre que necessário.