Preparar o enxoval do bebé é a prioridade da lista de tarefas de todos os futuros pais. Se está prestes a ser mãe (ou pai), é preciso que na hora de escolher e comprar as primeiras roupinhas de recém-nascido considere vários aspetos: conforto, praticabilidade, tamanho, confeção e segurança.

Para receber bem o seu bebé, o ideal será pensar em peças que aliem o design a todas estas características disponíveis na coleção da H&M.

Aqui ficam algumas dicas para o ajudar a preparar o enxoval.

1. Opte por básicos de algodão 100% orgânico

Uma das características das peças desta gama para bebé é o algodão orgânico, um material sustentável que oferece o máximo de conforto e segurança para a pele sensível do mais pequenino lá de casa. Além disso, o algodão orgânico também mantém o bebé aquecido.

E a grande vantagem das roupas confeccionadas neste material é que não precisam de ser lavadas antes da primeira utilização.

2. Escolha opções cómodas e práticas

Esta coleção destaca-se por oferecer peças práticas, como é o caso de pijamas com pés completamente abertos para vestir com facilidade e de calças com pé, que para além da sua elasticidade ainda incluem uma tira elástica para os pés do bebé não saírem do lugar.

Para além disso estão também disponíveis bodies que se abrem totalmente para garantir trocas rápidas e mudas de fraldas descomplicadas, e leggings com prega dupla na cintura para uma maior comodidade.

Todas as peças têm a vantagem de não terem costuras laterais evitando a irritação das peles mais sensíveis.

3. Aposte em packs económicos para as primeiras roupinhas

Os packs são ótimas opções a considerar, por serem não só muito práticos mas também económicos, afinal o seu bebé cresce depressa e vai precisar de várias mudas de roupa! Esta coleção para bebé oferece várias opções que vão dos 0 aos 9 meses e que incluem bodies (5 peças desde 19,99€), calças, gorros e meias.

Esta é uma ótima solução para facilitar a vida dos pais, sendo que até ao final do ano pode aproveitar a promoção 3 por 2 em básicos de criança nas lojas H&M.