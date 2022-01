Zulmira Ferreira é um dos novos rostos a integrar o leque de comentadores do 'Big Brother Famosos' e esta nova experiência levou-a a estar à conversa com Manuel Luís Goucha esta sexta-feira, no programa das tardes da TVI.

A mulher de Jesualdo Ferreira contou que aceitou o convite de imediato e só depois é que comunicou a decisão ao marido. Questionada sobre como foi a reação do companheiro, afirmou que "não podia ter sido melhor" e que este tem sido o seu maior apoio.

Sobre o desafio televisivo, confidenciou: "Estou muito entusiasmada e ainda um pouco nervosa. Não sei se posso dizer tudo o que me vai na alma e que me apetece dizer. Não sei se me vou conseguir controlar durante muito tempo porque sou um bocadinho desbocada".

"Chego a casa às três da manhã. Não contente ainda ligo no canal 12 e estou a ver noite fora. Isto agora faz parte do meu dia-a-dia", rematou.

