Zendaya viveu um momento caricato enquanto estava em Roma. A atriz quase que caiu ao chão ao subir umas escadas, tendo sido rapidamente ajudada pelas pessoas que estavam à sua volta. Um episódio que foi captado por um paparazzi e que foi depois destacado na sua página de Instagram.

"Não consigo parar de rir", disse ao mostrar uma fotografia em que aparece quase a cair ao chão e a ser segurada pelos que estavam à sua volta.

De acordo com o Page Six, aparentemente, a atriz estava a deslocar-se para um almoço no hotel Eitch Borromini, em Itália.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Tom Holland desmente rumores de que comprou casa com Zendaya