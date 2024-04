A promover o novo filme, Zendaya juntou-se aos colegas de 'Challenger' Josh O'Connor e Mike Faist, no Rolex Monte-Carlo Masters, no Mónaco.

A atriz exibiu a sua elegância em dois looks, segundo a Elle, tendo inicialmente usado uma camisa branca sem mangas e com gola, mais casual, e uma saia plissada, homenageando a sua personagem, a estrela de ténis Tashi Duncan.

No segundo look a cor manteve-se, mas desta vez usou uma saia creme com uma fenda e uma camisola de manda comprida. Veja as fotografias na galeria.

