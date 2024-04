Zendaya tem o dom de dar sempre nas vistas nos muitos eventos públicos em que marca presença. Atualmente, a estrela de Hollywood, de 27 anos, encontra-se em digressão para a divulgação do seu novo filme - 'Challengers'.

Na antestreia da trama em Roma, Itália, Zendaya inspirou-se no estilo 'tenista' e usou um vestido, com um decote profundo, inspirado no tema.

Contudo, o grande destaque foram os sapatos, que tinham nos saltos bolas amarelas que faziam lembrar bolas de ténis.

Veja as imagens na galeria.

