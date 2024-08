Zendaya não passou despercebida em Paris, especialmente no que ao look diz respeito. A atriz, de 27 anos, foi fotografada à saída do luxuoso Hotel Crillon, cujo preço ronda os quase dois mil euros.

Zendaya pode ser vista com um top branco (sem sutiã) e uma saia verde. O look ficou completo com uns ténis brancos.

As imagens, divulgadas pelo Daily Mail e por outros meios de comunicação internacionais, não tardaram a chegar às redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

