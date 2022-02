Foi através de uma publicação que partilhou nas stories da sua página de Instagram que Zena Pacheco confessou que ficou assustada com o sismo, que foi sentido na ilha da Madeira na madrugada desta quarta-feira, 16 de fevereiro.

"Achei que era um fantasma", começou por dizer a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Mas quando reparei que a porta também estava a abanar, fui a correr para a rua", contou de seguida.

De referir que o abalo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Câmara de Lobos. Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz, na ilha da Madeira.

