Zé Lopes esteve hoje, 11 de agosto, em direto no programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10'. O apresentador do canal de Queluz partilhou na sua página de Instagram uma mensagem que recebeu de um seguidor a elogiá-lo.

"Que amor. A maneira meiga com que falas com as pessoas e o sorriso no olhar com que vês e olhas para o outro faz-me acreditar que o mundo ainda pode mudar. Obrigada, meu querido Zé", lê-se na mensagem.

"Estes diretos são feitos de entrevistados. O momento é deles. É minha obrigação fazê-los brilhas. O momento não é (nem nunca deve ser) meu. Obrigada pelo carinho", respondeu o comunicador.



© Instagram - Zé Lopes

Leia Também: "Cala-te!". O vídeo hilariante em que Mafalda Castro interrompe Zé Lopes