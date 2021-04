Afastado do YouTube há alguns meses, Wuant sofreu uma notória perda de peso que ganhou destaque nas suas publicações no Instagram, onde se mantém ativo.

O popular YouTuber tem conquistado rasgados elogios com a sua nova aparência, que coincide com uma nova fase profissional. Ao longo do último ano, o jovem tem-se dedicado à música e esta parece ser agora a sua grande paixão.

Veja na galeria as imagens que têm prendido a atenção dos fãs.

