Nicole Thea, uma conhecida youtuber que estava grávida de oito meses, morreu. A revelação foi feita pela própria família na conta de Instagram da influencer.

"Para todos os amigos e apoiantes da Nicole, é com grande tristeza que temos que informar que a Nicole e o Reign, seu filho com Boga, morreram na manhã de sábado", lê-se.

"Os nossos corações estão completamente partidos e estamos a lutar para lidar com o que aconteceu. Sentiremos a sua falta para o resto de nossas vidas até nos reencontrarmos no céu eterno", acrescentaram, sem no entanto revelarem o motivo do falecimento.

Os vídeos que já tinham sido gravados por Nicole irão à mesma ser publicados com o consentimento do companheiro.

