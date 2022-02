Depois de fugir do Japão com a sua família durante a Segunda Guerra Mundial, Yoko Ono mudou-se para os EUA, onde se tornou uma magnata no mundo da arte. Mas, apesar de ser uma líder no mundo da arte, cultura e ativismo, nunca escapou às críticas pelo seu suposto envolvimento na separação dos Beatles.

Clique na galeria e fique a saber mais sobre a vida da lendária mulher que é Yoko Ono, que hoje, 18 de fevereiro, celebra 89 anos.

