O príncipe William ficou "furioso e triste" por causa do comunicado que o irmão, o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, fizeram em resposta à rainha Isabel II, depois desta confirmar o afastamento definitivo do casal da família real britânica e de ter sugerido que uma vida de serviço público não era compatível com a lucrativa escolhida por eles.

Segundo o jornal Sunday Times, o duque de Cambridge considerou o referido comunicado "insultuoso, desrespeitoso e petulante".

A mesma reação, nota a publicação, também foi tida por outros membros da corte, ainda mais tendo em conta as palavras de Harry ao dizer que o "serviço era universal".

Para agravar a situação veio também a entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey. Segundo o The Mail on Sunday, o príncipe não informou a rainha acerca da conversa, algo que a deixou bastante transtornada.

"Ser da realeza tem tudo a ver com o serviço público, não com o serviço a nós mesmos. Se isso não é o teu objetivo principal, e estás a fazer dinheiro, então é impossível representares a rainha", disse uma fonte da realeza.

Parece que as relações entre Harry e a restante família voltaram desta forma a azedar...

