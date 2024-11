Kate Middleton "está a ir bem" na sua caminhada contra o cancro.

As palavras foram do príncipe William em declarações aos jornalistas durante uma viagem oficial à África do Sul, onde acontecerão os prémios Earthshot Prize.

"Ela está muito bem, obrigada. Ela vai acompanhar esta noite, esperemos. Para me incentivar", realçou.

A princesa de Gales, que iniciou os tratamentos de quimioterapia em fevereiro, anunciou que os mesmos tinham chegado ao fim em setembro.

"Ela foi fantástica ao longo do ano. Está ansiosa para que esta noite seja um sucesso", realçou ainda.

