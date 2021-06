No próximo dia 1 de julho, data em que a princesa Diana completaria 60 anos de idade se ainda fosse viva, os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, ir-se-ão reunir para inauguração de uma estátua em sua homenagem.

Contudo, a propósito deste evento, os irmãos acabaram de receber uma notícia que os deixou bastante tristes. Esta quarta-feira, dia 8, foi revelado que dez membros da equipa da associação The Halo Trust foram mortos por um grupo armado no Afeganistão.

A princesa Diana, note-se, tinha uma ligação muito forte com a The Halo Trust. Em 1997 atravessou um campo de minas em Angola, caminhada que ficou para a história. O objetivo era que fosse estabelecido um acordo entre os países de forma a que as minas fossem desativadas.

A princesa Diana a passar pelo campo de minas em Angola em 1997. © Getty Images

