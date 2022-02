Apesar de ter usado as redes sociais para pedir desculpa e explicar melhor as suas polémicas declarações sobre o Holocausto, Whoopi Goldberg foi suspensa do programa 'The View'.

A decisão da ABC, canal responsável pelo formato, tem base as fortes críticas de que a atriz foi alvo depois de afirmar que "o Holocausto não foi por causa da raça".

Na noite de terça-feira, 1 de fevereiro, o presidente da ABC News, Kim Godwin, anunciou no Twitter que Whoopi estará ausente do programa durante um tempo para refletir sobre os seus "errados e dolorosos comentários".

"Com efeito imediato, suspendendo a Whoopi Goldberg pelos seus comentários errados e ofensivos", afirma, explicando que pediu à atriz para, mesmo depois do seu pedido de desculpas, "refletir e

aprender com o impacto dos seus comentários".

O presidente da ABC defende ainda, através de um comunicado oficial, que a cultura da ABC News "é motivadora, gentil, inclusiva, respeitosa e transparente", valores que "não se alinham" com os comentários de Whoopi.

