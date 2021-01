O frio que se faz sentir nas escolas portuguesas, uma vez que não estão a ligar os aquecimentos por causa das regras impostas pela DGS devido à pandemia, tem gerado muita revolta. Figuras públicas já recorreram às redes sociais para se manifestarem, com o fez, esta quinta-feira, Bruno Nogueira. Mas não foi o único.

Wanda Stuart também fez questão de mostrar o seu desagrado com o que tem vindo a acontecer na escola da filha. "Bom dia! Depois de um dia dedicado ao meu aniversário, tentando não postar nada desagradável, eis que me encontro de novo na dura realidade... Neste momento a minha filha está a preparar-se para ir para a escola... escola?

Deveria, antes, dizer frigorífico", começou por escrever, esta quinta-feira, 7 de janeiro, na rede social.

"É que, graças a regras impostas pela DGS, os nossos miúdos sujeitam-se a apanhar pneumonia!!! Não adoecem com o vírus... adoecem com coisas piores!!! Mas este vírus tirou a capacidade de raciocinar a esta gente que nos “des”governa?!", acrescentou, mostrando-se muito revoltada com a situação.

"A minha filha foi na segunda-feira à escola, como todos os estudantes, e veio de lá cheia de dores no peito e no corpo. Como está sentada junto a duas janelas abertas, encontra-se mesmo no meio da corrente de ar... Inadmissível", explicou ainda.

Ante de terminar, a artista destacou: "Um dos meus desejos para este ano é que as pessoas voltem a pensar com cabeça, não com o pensamento toldado pelo pânico, que nos leva a tomar atitudes imprudentes e põe em perigo a saúde dos nossos filhos".

Leia Também: "Livre e sem barriga": Wanda Stuart mostra resultados após operação