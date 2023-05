As festividades da coroação de Carlos III terminam esta segunda-feira, 8 de maio, com uma iniciativa denominada 'Big Help Out' [Grande Ajuda].

O evento procura promover o voluntariado e o combate à solidão e, por isso mesmo, fica marcado pela organização de diversas atividades em todo o Reino Unido.

Já que é feriado em todo o território, os britânicos não têm desculpa para não saírem à rua e para não aderirem em massa ao 'Big Help Out' que é organizado por várias organizações dedicadas ao voluntariado e, também, por organizações religiosas.

Foi até criada uma aplicação para os telemóveis que permite aos cidadãos encontrarem oportunidades ligadas ao voluntariado, havendo mais de 1.500 instituições associadas, conta a revista OK!.

No entanto, vale destacar que Carlos III e Camilla não irão fazer nenhuma presença pública.