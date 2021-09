Marco Costa está focado em dedicar-se com rigor aos treinos e recuperar a sua forma física. Este domingo, o pasteleiro confessou que após um período de "desleixo", retomou o gosto por cuidar de si.

"Voltei! Depois de muito tempo desleixado decidi voltar a forma!

Para mim e por mim", começou por dizer.

O ex-marido de Vanessa Martins confessou ainda que enfrenta algumas limitações, mas que não perderá o ânimo: "Com pouco tempo livre, com um braço limitado, mas com uma vontade ENORME de conseguir".

