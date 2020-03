A desinfetar as mãos, foi assim que Manuel Luís Goucha iniciou o 'Você na TV', esta terça-feira. Depois da TVI ter emitido emissões especiais nos últimos dias, a estação decidiu continuar com o programa das manhãs. No entanto, tudo pode mudar consoante a evolução da pandemia de Covid-19.

Logo ao início, o apresentador alertou para a importância de se desinfetar mais vezes as mãos nesta fase em que o mundo luta contra o novo coronavírus.

Goucha aproveitou ainda para alertar os portugueses para ficarem em casa.

Com "receio", a figura pública revelou que tira a sua temperatura corporal duas vezes ao dia, toma banho antes de sair de casa e assim que regressa ao seu lar. Mas não fica por aqui. Os cuidados da estação também são redobrados, pois estão neste momento com os serviços mínimos e sem convidados.

"É para o entreter que eu estou aqui", afirmou, explicando que nesta emissão vai recordar vários momentos únicos que já foram emitidos no programa.

Mas antes de passar para as lembranças de algumas das melhores imagens do 'Você na TV', Goucha esteve à conversa com uma profissional de saúde que está a viver atualmente no Reino Unido, a trabalhar num hospital público.

Um tema que levou o apresentador a recordar os seus primeiros dias de férias, que foram em Inglaterra, mostrando-se radiante por ter visitado o Castelo de Windsor, onde Meghan Markle e o príncipe Harry se casaram.

As férias acabaram com uns dias de descanso no Alentejo, onde tem uma residência, tendo regressado ao trabalho esta segunda-feira, 16 de março.

Leia Também: Manuel Luís Goucha vai fazer programa em direto: "Estou aqui, para si"