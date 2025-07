O cantor Chester Bennington foi encontrado já sem vida na sua residência em Palos Verdes, Los Angeles, no dia 20 de julho de 2017. Tinha na altura 41 anos. Hoje faz oito anos que morreu.

A imprensa internacional noticiou há oito anos a morte de Chester Bennington, que foi encontrado já sem vida em sua casa, em Palos Verdes, Los Angeles, no dia 20 de julho de 2017. Na altura, os primeiros dados apontavam para suicídio, o que se veio a confirmar dias depois. Assim que foi comunicada a sua partida, como seria de esperar, foram muitas as homenagens que se espalharam pelas redes sociais. "Literalmente, o talento mais impressionante que já vi na vida", escreveu Rihanna. "As nossas maiores condolências pela morte do Chester. Isto parte os nossos corações. O suicídio é o diabo na Terra a passear ente nos", disseram os OneRepublic. Também os Imagine Dragons‏ se mostraram de "coração partido" e "sem palavras" pela perda do músico. Entre as muitas manifestações, destacou-se a mensagem dos Linkin Park, que só reagiram publicamente à morte de Chester Bennington dias depois. "Querido Chester, Os nossos corações estão partidos. As ondas de dor e de negação ainda varrem na nossa família enquanto tentamos conciliar o que aconteceu. Tocaste tantas vidas, talvez mais do que achavas. Nos últimos dias, assistimos a um manifestar de amor e apoio, em público e em privado, oriundo de todo o mundo. A Talinda e a família agradecem, e querem que o mundo saiba que tu eras o melhor marido, filho e pai; a família nunca vai estar completa sem ti. Ao falar contigo sobre o nosso futuro, o teu entusiasmo era contagiante. A tua ausência deixa um vazio que não será preenchido – falta aquela voz selvagem, engraçada, criativa, amável e generosa. Tentamos recordar-nos que os demónios que te tiraram de nós sempre estiveram presentes. Afinal de contas, foi precisamente a forma como cantavas sobre esses demónios que fez com que as pessoas se apaixonassem por ti. Tu exibia-los corajosamente e, com isso, aproximaste-nos e ensinaste-nos a ser mais humanos. Tinhas o maior coração e conseguias fazê-lo saber. O nosso amor por fazer e interpretar música é inextinguível. Ainda que não saibamos que caminho nos reserva o futuro, sabemos que cada uma das nossas vidas é melhor por tua causa. Obrigado por essa dádiva. Amamos-te, e sentimos muitas saudades. Até ao nosso próximo encontro, LP."

Natural do Arizona, Chester Charles Bennington era a cara dos Linkin Park desde 1999, três anos depois da formação do grupo, que editou o álbum de estreia, 'Hybrid Theory', em 2000. Também trabalhou em bandas como Dead by Sunrise e Stone Temple Pilots.

O primeiro concerto dos Linkin Park em Portugal aconteceu em setembro de 2003, no Pavilhão Atlântico. Depois dessa estreia, estiveram várias vezes no país. Em 2004 atuaram no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa, em 2007 estiveram no festival Alive, em Oeiras, em 2008, 2010, 2012 e 2014 no festival Rock in Rio, em Lisboa. Também marcaram presença no festival Rock One, em Portimão, em 2009.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.