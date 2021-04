Um vizinho de Vin Diesel mostrou a sua revolta com a grande equipa de segurança da estrela, alegando que a presença dos seguranças no seu condomínio fechado é "abusiva" e "absurda".

“Durante algumas semanas, testemunhei e ouvi pessoalmente de outros proprietários de casas a exibição abusiva e sem precedentes dos seus seguranças em torno das nossas casas e da praia”, escreveu o vizinho numa carta para Diesel que foi obtida pelo TMZ.

“Eles interrogam-nos, bloqueiam a nossa rua com cinco ou seis [carros]. Mandam parar os residentes enquanto caminham quando estás a andar de bicicleta", desabafou o homem, de 53 anos, que está a alugar um apartamento na República Dominicana, localizado "numa comunidade onde ninguém é uma ameaça para o ator ou para qualquer outra pessoa que os visite".

"Estamos acostumados a [ver] celebridades como tu, mas que não impuseram as suas próprias regras pessoais, ao mesmo tempo em que violam os nossos momentos pacíficos, dos proprietários e hóspedes enquanto estamos aqui", continuou.

Uma carta que chega depois da equipa de segurança do ator ter, supostamente, "bloqueado o tráfego e os pedestres" para que o ator e os filhos pudessem andar de bicicleta na Páscoa, de acordo com o TMZ. O artista tem três filhos, fruto do casamento com Paloma Jiménez.

Por sua vez, uma fonte próxima de Vin considerou a segurança extra no dia de Páscoa necessária porque a sua família estava presente. O ator e as crianças terão distribuído cestas para os trabalhadores da comunidade.

A estrela de 'Velocidade Furiosa' nunca teve intenção de "incomodar" os vizinhos e deu-se bem com os moradores locais durante os 20 anos em que visitou a República Dominicana, como garantiu a fonte.

