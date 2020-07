Sara Salgado já deu o nó com Diogo Pereira Coutinho, como nos indicam as fotografias que foram partilhadas no Instagram.

Num ambiente relaxante, na praia, rodeados das pessoas que lhes são mais próximas, foi assim que o casal trocou as alianças, este sábado, 4 de julho.

Um momento que a própria atriz destacou na rede social, com fotografias em que aparece na companhia de algumas amigas, entre elas Raquel Strada.

Nas stories, foram ainda divulgadas outras imagens. "Viva aos noivos", pode ler-se numa das publicações. Veja na galeria.

Leia Também: Sara Salgado assinala aniversário do noivo