Desde que começou a namorar com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez mostrou a cumplicidade que conseguiu criar com os filhos do jogador português, revelando-se desta forma uma mãe muito divertida. Prova disto foi o vídeo que a modelo partilhou nas stories da sua conta de Instagram.

Na gravação, Georgina surge divertida a saltar em cima do sofá juntamente com Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva, de dois e ainda Alana Martina, de também dois.

No registo do momento é possível ouvir os risos de CR7.

