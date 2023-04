"Mais uma data…", foi com estas palavras que João Soares começou a descrever uma fotografia de Maria João Abreu com os netos, Matias e Noah, fruto da relação de Ricardo Raposo com Rita.

A atriz, se fosse viva, completaria mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 14 de abril, uma data marcante que o viúvo não deixou passar em branco.

"Hoje, é uma data! Mais uma. Completarias mais uma volta ao sol. E falar sobre isso? Depois de tanto ter escrito, a repetição do mesmo iria inevitavelmente acontecer. No entanto, a vida aconteceu, acontece e acontecerá. E vai continuar a acontecer. Disso, não tenho dúvida alguma", desabafou.

"Salvou-me dessa repetição o texto maravilhoso que a minha irmã Sara Soares escreveu, e que eu, parte dele, vou copiar, aproveitar e adaptar… Ela escreveu: 'A vida continua linda e maravilhosa, está tudo bem e continuamos alegres e com vontade, mas o mundo sem ti nele, não é a mesma coisa'. Sem ti, fomos empurrados para uma nova realidade para a qual não estávamos preparados. Mas adaptámo-nos e adaptamo-nos todos os dias. E assim, a vida a acontece, tal como tu o desejas. E cheia de surpresas", destacou.

"E sinto sempre o teu ensinamento a guiar-me. O teu apoio nas minhas decisões. A tua presença na nova normalidade que a vida tem agora", acrescentou, recordando de seguida palavras de Maria João Abreu: "Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê".

"Continuo a fazê-lo! Estás sempre comigo. Estás sempre connosco", disse ainda, referindo que a imagem que juntou às suas palavras foi captada no último aniversário de Maria João Abreu.

"Foto: 14 abril 2021. Nela, está tudo o que era mais teu: Amor. Família. Suporte. Riso. Gargalhada. Compromisso. Sabedoria. Generosidade. Empenho. Alegria. E mais amor. Sempre o amor", completou João Soares.

De recordar que a atriz morreu um mês depois de ter celebrado o seu aniversário, no dia 13 de maio de 2021.

Além de Ricardo Raposo, Maria João Abreu e o ex-marido, José Raposo, são pais de Miguel.

Neste dia especial, também os colegas e amigos João Baião, Rita Salema, Noémia Costa e José Raposo recordaram com carinho a atriz.

