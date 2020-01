Talinda Bennington, viúva do músico Chester Bennington, casou-se com o bombeiro Michael Fredman.

De acordo com o site TMZ, a cerimónia, que terá decorrido no Havaí, aconteceu precisamente no mesmo dia em que há 14 anos esta trocou alianças com o vocalista dos Linkin Park.

A festa decorreu no Havaí, num resort reservado para o efeito, e contou com a presença dos três filhos de Talinda com Chester Bennington: Tyler Lee, de 13 anos, e as gémeas Lilly e Lila, de oito.

Recorde-se que Chester Bennington morreu a 20 de julho de 2017.

