Este foi um ano muito difícil para Amanda Kloots. O seu marido, Nick Cordero, morreu aos 41 anos de idade na sequência de diversas complicações derivadas da Covid-19.

Tendo sido o primeiro Natal que passou sem o marido, Amanda mostrou nas redes sociais um presente muito especial que mandou fazer.

Trata-se de um anel que contém as cinzas do corpo do ator e ainda as suas iniciais gravadas. No Instagram, Amanda explica que a joia foi adornada com uma safira e que um dia passará para o filho de ambos, Elvis.

Kloots revela-se ainda fascinada pela forma como as cinzas podem ser incorporadas em diferentes objetos transmitindo assim a sensação de que está sempre acompanhada pelo seu eterno amor.

