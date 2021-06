Helena Almeida, viúva de António Cordeiro, esteve esta quarta-feira no programa 'Goucha', da TVI, para pela primeira vez contar todos os acontecimentos marcantes passados semanas antes da morte do ator.

António Cordeiro perdeu a vida a 30 de janeiro devido a uma pneumonia bacteriana, desencadeada pela paralisia supranuclear progressiva - condição neurodegenerativa rara que lhe foi diagnosticada em 2017.

Helena conta que foi devido a uma queda de ambos em casa que acabou por ter de levar o marido para a Casa do Artista, local de onde já não chegou a sair. A esposa do ator magoou-se na coluna e ficou impossibilitada de acudir a todos os cuidados que António já necessitava nesta fase.

"Eu levantava o António do chão 15 vezes por dia. Eu criei músculos, criei tudo como se tivesse ido para um ginásio", lembra, dando conta de que devido à paralisia que a doença causou tinha de ser ela a ajudar o marido a andar, a tomar banho e até a comer.

Já na Casa do Artista, António Cordeiro apanhou uma pneumonia bacteriana que viria semanas depois a motivar a sua morte.

"Faz hoje cinco meses que eu perdi o chão", lamenta Fernanda ao recordar a partida do grande amor da sua vida.

A condição neurodegenerativa do ator afetava toda a sua capacidade motora mas não as capacidades intelectuais, facto que perturbou Fernanda nos últimos momentos de vida do marido.

"O António esteve lucido até ao fim, e isso ainda dói mais", lamenta.

Veja aqui o emotivo testemunho da esposa de António Cordeira.

