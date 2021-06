Vitor Kley prepara-se para lançar 'O Menino Sol', um projeto dedicado a crianças e que tem para si um significado especial. Esta terça-feira, ainda sem dar pormenores sobre o trabalho, o músico brasileiro contou aos fãs a história que o motivou a desenvolver o projeto.

Tudo começou precisamente com a música 'O Sol', que o lançou e abriu portas para novos sucessos.

"Um dia eu estava no aeroporto e uma criança linda veio na minha direção, apontando para mim e gritando: 'Mamã! É o menino sol! O menino sol'. Aquilo nunca saiu da minha cabeça", começou por contar.

Acrescentando que "sempre se sentiu uma criança gigante", Vitor Kley frisou que se "identifica" com o universo infantil, pelo que fazia sentido desenvolver um projeto dedicado aos mais novos.

"Era necessário isto, uma missão, criar um projeto infantil ou, melhor, criar um símbolo, um personagem que unisse todas as pontas. Assim nasce 'O Menino Sol'. Talvez o maior momento da minha vida tenha sido ao lado de uma criança, foi um presente… E aqui com este projeto fica o meu agradecimento por isso", rematou.

'O Menino Sol' será lançado no dia 4 de agosto e pensa-se que contará com a participação de Carolina Loureiro, namorada do cantor.

Entretanto, foi criada uma página de Instagram dedicada ao projeto. Veja abaixo.

