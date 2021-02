O fim de semana está mesmo aí à porta, por isso, Rita Pereira decidiu presentear os seus seguidores do Instagram com fotografias mais descontraídas e cheias de ternura do filho.

Nas imagens, que poderá ver de seguida, o pequeno Lonô, de dois anos, aparece com um fato de treino em tons de lavanda que conquistou muitos admiradores da atriz e apresentadora.

"Só para alegrar o meu feed nesta sexta feira. Um dia carregado de energia positiva para todos!", afirmou na legenda da publicação.

"Que fofinho!"; "Adoro a roupa" e "Criança que brilha" foram alguns dos elogios feitos na caixa de comentários.

