Adriano Silva Martins e Cláudia Jacques marcaram presença no desfile do estilista Gio Rodrigues, que decorreu esta quarta-feira, 5 de março, no Pestana Palace, em Lisboa. Um dos modelos tratava-se de Ângelo Rodrigues que aceitou ser entrevistado pela equipa do 'V+ Fama'.

No episódio transmitido esta quinta-feira, dia 6, Adriano Silva Martins mostrou algumas imagens dessa mesma entrevista.

"Ângelo Rodrigues está de regresso. O ator voltou ontem ao trabalho da mão do estilista Gio Rodrigues. Bastante recuperado e arrependido, Ângelo falou com o 'V+ Fama' e contou tudo", anunciou o apresentador.

O regresso ao trabalho

Questionado por Cláudia Jacques, Ângelo Rodrigues revelou que já tem projetos em mão.

"Estou a trabalhar num espetáculo da Yellow Star Company. Chama-se 'Jantar de Idiotas' e estreia já no dia 2 de abril. À parte disso, ainda este mês, sairá um documentário chamado 'Iron Train' que será sobre a viagem de dois pescadores a bordo de um comboio cheio de ferro na Mauritânia. Esse será o primeiro de três documentários que quero lançar este ano", rematou no vídeo transmitido no programa.

Em estúdio, Adriano Silva Martins afirmou ter visto um "Ângelo recuperado e com muita vontade de regressar ao trabalho".

Por seu turno, Jacques acrescentou: "Adorei vê-lo. Vi um Ângelo muito ponderado, muito tranquilo, com um discurso muito bonito. Está com imensos projetos, tanto que nem tem tempo para viajar. Ainda bem que ele está de volta ao trabalho naquilo que ele realmente gosta: que é ser ator".

O processo de recuperação após o coma

Como é do conhecimento público, Ângelo Rodrigues foi colocado em coma induzido em janeiro deste ano, depois de ter sido diagnosticado com uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave.

No dia 21 de janeiro, o ator partilhou com os seguidores que tinha tido alta, mas a reação não foi bem recebida pelos internautas, dada a leveza com que Ângelo Rodrigues encarou o incidente quase fatal.