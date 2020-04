Com este tempo de quarentena são muitas as celebridades que têm aproveitado as redes sociais para fazer vídeos em direto e assim estar em contacto com os seus seguidores. Contudo, Anitta não irá seguir esta tendência.

Conforme a própria artista brasileira anunciou esta terça-feira, dia 7, não pretende fazer espetáculos online durante este período.

"Não vou fazer uma live de show (espetáculo), porque... deixa eu pensar numa forma de explicar sem colocarem palavras na minha boca", começa por referir.

"Para fazer uma live boa, porque se eu fizer uma live vão me comparar com as outras, não é? Para eu fazer uma live boa tenho que chamar uma equipa de pessoas. Não dá para fazer uma live toda maravilhosa com luz, cenário, etc, sem uma equipa a coordenar isso", explicou.

"Se eu chamar pessoas, vão acabar com a minha raça. Tudo bem quem chamou, cada um nessa quarentena acredita no que acredita, não me meto na vida de ninguém", sublinhou.

"Se eu fizer do jeito que dá para fazer, sozinha, em casa etc, vão dizer que foi sem graça. Que os dos outros foram maravilhosos e o meu foi sem graça. Então é melhor não fazer. É melhor eu ficar aqui mesmo. Na hora que der para fazer uma espetáculo, eu faço", completou.

Anitta ainda deixou bem claro que não estava fazendo nenhuma crítica: "Ressaltando que eu não estou a criticar ninguém! Não acho nada, não penso nada, não sei nada", esclareceu ainda.

