Mel Jordão encantou os seguidores do Instagram ao partilhar nas últimas horas na sua conta oficial de Instagram um vídeo encantador de Diogo Piçarra com a filha de ambos - a pequena Penélope.

As imagens mostram a menina, de dois anos, a pintar as unhas do pai, que aceitou, aparentemente, de bom grado que a filha fosse a sua manicura.

Veja o vídeo na galeria.

