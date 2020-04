Na noite desta terça-feira, Rita Pereira fez subir a temperatura nas redes sociais com uma dança sensual ao som de um tema musical de Dino Santiago.

As imagens prenderam a atenção dos fãs e seguiram-se de uma mensagem na qual revelou que amanhã, dia 8, a atriz e o cantor vão estar à conversa num direto no Instagram, pelas 12 horas.

"Não vai ser só mais um live chato de quarentena, prometo. Vamos conversar sobre o novo álbum, a vida nova do Dino, os sucessos, as dificuldades até chegar aos objectivos, as músicas preferidas, as nossas aventuras juntos e claro, responder às vossas perguntas. Deixem nos comentários o que querem que pergunte ao Dino. Mas sejam criativos, vá! O Dino é envergonhado e já estou ansiosa para ver a reação dele", escreveu.

