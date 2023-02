Foi através de uma série de vídeos que gravou para as stories da sua página de Instagram que Marie respondeu às duras críticas de que tem vindo a ser alvo ultimamente nas redes sociais. Segundo a digital influencer, que se tornou conhecida após participar no 'Big Brother', tudo é motivo de crítica: desde as suas roupas, passando pelas saídas à noite, até aos amigos.

"As pessoas parecem que ficam frustradas quando veem alguém a arriscar... a ser ele mesmo", reflete.

Marie chega mesmo a dizer que "vivemos num país opressor". "Não projetem os vossos traumas nos outros", pede ainda.

"Parem de fazer conotações negativas a pessoas que se exploram e se afirmam enquanto pessoas. É mesmo estranho ainda vivermos numa mentalidade assim", continua.

Por fim, lamenta: "Eu tinha 12 anos e as pessoas já diziam que eu era drogada. Por acaso não sou, estou feliz na minha sobriedade, mas e se eu fosse? Isso não faz de mim má pessoa".

