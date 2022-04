Mafalda de Castro já reagiu nas redes sociais à novidade de ter sido contratada pela Rádio Comercial. A locutora e apresentadora decidiu recordar um áudio único da primeira vez que fez rádio, precisamente na Comercial.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, escreveu: "O som do vídeo é da primeira vez que 'fiz rádio', num dia Mundial da Criança lá para 2004 a minha tia, que fazia manhãs na Comercial nessa altura, lá me levou para estúdio e saíram momentos como este".

"Gostava de dizer que foi neste dia que decidi que queria fazer rádio, mas não foi. Estas gravações ficaram lá em casa, alguns anos, a emissão inteira dividia em 3 CD’s, que eu às vezes ia ouvir na aparelhagem do meu pai. Sempre que ouvia, havia alguma coisa em mim que me dizia que ia lá voltar. Não é só para ser poético, é porque eu sabia que um dia ia acontecer. De uma forma poética, aconteceu", acrescentou.

"Eu hoje estou na Rádio Comercial, na mais ouvida do país. Aos 27 anos, cumpriu-se. E eu que ainda me sinto como me ouvem neste vídeo, tenho a certeza que as mãos vão tremer nas primeiras vezes que subir as vias e falar no microfone encarnado. Em casa, no carro, em todo o lado, aqui estou eu. Obrigada por acreditares em mim, Pedro Ribeiro, e por tornares este momento ainda mais especial", rematou.

Após a publicação, foram várias as mensagens que recebeu na caixa de comentários.

