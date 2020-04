Depois de um treino no ginásio com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez resolveu surpreender os seus bebés com uma surpresa capaz de animar a manhã de domingo de qualquer um: um chocolate Kinder Bueno.

Pode parecer algo simples, mas a verdade é que o simples chocolate, que Alana e os gémeos Eva e Mateo tiveram de dividir entre si, deixou os meninos num verdadeiro êxtase.

"A mamã vai dividi-lo por todos, pode ser?", diz a namorada de CR7 nas imagens que captaram o momento.

Espreite o vídeo na galeria para ver os rostos e os gritos de felicidade das crianças.

