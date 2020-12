O Natal já acabou, no entanto, as figuras públicas continuam a partilhar momentos das celebrações que aconteceram nos seus seios familiares.

No caso de Lili Caneças é possível perceber que a celebração em casa foi no mínimo animada. Isto porque na sua conta de Instagram, a socialite partilhou um divertido vídeo no qual aparece a dançar com a filha.

"Mãe e filha... feliz Natal", escreveu na legenda da publicação.

Desde logo, Lili foi alvo dos mais diversos elogios: "Existem pessoas com idade... e depois existe a Lilli. Pode ter a idade que tiver. Mas o espírito, a tolerância, a generosidade e o savoir faire", notou uma seguidora.

"Adoro tia! Fiz exatamente a mesma coisa, pus tudo a dançar!", confidenciou mais uma.

Veja o momento na galeria.

