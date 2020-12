Como já tinha sido revelado, Katia Aveiro viajou para a ilha da Madeira para passar o Natal com a família. Nas redes sociais, a irmã de Cristiano Ronaldo tem vindo a destacar vários momentos vividos nestes dias festivos.

Ainda esta terça-feira, Katia mostrou aos seguidores da sua página de Instagram, através das stories, alguns vídeos onde aparece ao lado do atual companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., dos filhos mais novos, Valentina e Dinis, e ainda na companhia da mãe, Dolores, e da irmã, Elma. Veja as imagens no vídeo que está na galeria.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo não se juntou à família no Natal, tendo passado a quadra natalícia com os filhos e a companheira, Georgina Rodríguez.