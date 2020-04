India Malhoa é uma bela jovem cuja sensualidade é uma das características que mais chama a atenção, no entanto, esta tornou-se conhecida do público ainda em criança por ser filha de Ana Malhoa e neta de José Malhoa. Ora, foi precisamente essa época que recordou através de uma publicação que fez nas stories da sua conta de Instagram.

"Eu em casa de outras pessoas a fazer a performance nº 2346841 do dia para ver se me achavam piada e darem-me comida para alimentar aquela barriga", pode ler-se num vídeo no qual surge a dançar ao mesmo tempo que fingia dar um espetáculo.

Veja o momento de seguida:

