Sempre alegrando todos os que estão ao seu redor, Herman José partilhou um vídeo com os seus seguidores do Instagram onde aparece muito bem acompanhado por um dos casais mais acarinhados da atualidade: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.

"Desconfinando na praia com o Lourenço e a Kelly com esperança que me infetem com a sua juventude, a sua alegria e a sua imensa simpatia!", afirmou na legenda da publicação, não mostrando receio quanto à proximidade por causa do novo coronavírus.

Veja o momento de seguida!

