Rita Belinha divulgou através das suas redes sociais um vídeo revelador, que mostra o momento em que ao gravar uma reportagem a comunicadora sofreu uma queda aparatosa.

Grávida do segundo filho, a repórter e apresentadora da RTP1 caiu enquanto gravava em cima de uma bicicleta.

"O 'Aqui Portugal' hoje foi em Mira. Mas na semana passada estive lá a gravar e mostrei que esta vila é mesmo só para atletas e que eu não sou uma delas", começou por brincar na legenda das imagens.

Tranquilizando amigos e seguidores, Rita garantiu ter fico tudo bem com ela e com o bebé após a queda. "Está tudo bem comigo e com o bebé. Podem rir à vontade", garantiu.

Por fim, a comunicadora prometeu que, até a criança nascer, não volta a fazer "nada minimamente arriscado".