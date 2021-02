Em casa de Luciana Abreu, a noite desta segunda-feira ficou marcada por cantorias de clássicos românticos. E não, não foi a artista a protagonista das interpretações.

Foram as gémeas Amoor e Valentine, de três anos, a dar voz a 'I Will Always Love You', de Whitney Houston.

Um momento que a atriz não resistiu em partilhar com os fãs.

Ora veja.

