Eis as imagens do animado banho da bebé (com a família a assistir).

Katia Aveiro derreteu os seus seguidores esta segunda-feira, dia 30, ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde mostra a filha, a bebé Valentina, a tomar banho. Um banho animado, que acabou por reunir a família e deixar todos babados com a ternura da menina. "Há amor mais lindo que este", declarou a tia Elma ao partilhar as mesmas imagens. Veja o vídeo abaixo: Leia Também: Filha de Katia Aveiro completa sete meses de vida