Depois de ter feito um direto no YouTube, no sábado, 13 de junho, Fafá de Belém surpreendeu os vizinhos com um 'mini concerto' na varanda.

No alto do seu apartamento, a cantora cantou o tema 'Ave Maria', momento que foi gravado e partilhado na sua página de Instagram.

"'Ave Maria' pós live no Youtube. Obrigada, obrigada, obrigada", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Recorde-se que a cantora brasileira mantém-se em isolamento social por causa da pandemia.

