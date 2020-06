Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos ao partilhar na sua página de Instagram uma fotografia onde se mostra sem maquilhagem.

"Isto sou eu acabada de acordar, sem me pentear, sem nada. Isto sou eu. A make up é apenas um acessório do meu trabalho", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da imagem, que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

"O que faz a maquilhagem. Mas gosto igualmente assim", disse uma seguidora. "E és uma mulher linda! Somos todas", reagiu outra internauta. "Corajosa, sem medos ou vergonha de mostrar a cara lavada ao natural. Lindíssima", lê-se ainda entre as muitas reações.

Veja a fotografia na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira: As primeiras imagens das férias em família na Comporta